『2 Pack Reusable Washable Puppy Pads 30 x 32， Super Absorbent Dog Pee Pads Washable Waterproof Pet Puppy Playpen Pads Dog Mats ...[並行輸入品]【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 13時 34分に出品され04月19日 13時 34分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：2 Pack Reusable Washable Puppy Pads 30" x 32"， Super Absorbent Dog Pee Pads Washable Waterproof Pet Puppy Playpen Pads Dog Mats with Non-Slip Bottom for Training， Whelping， Playpen， Potty 翻訳：2パック 再利用可能 洗濯可能 子犬用パッド 30インチ x 32インチ 超吸収性 犬用おしっこパッド 洗濯可能 防水 ペット 子犬 ベビーサークル パッド ドッグマット 滑り止め底付き トレーニング 出産 ベビーサークル トイレ用 SUPER ABSORBENT & LEAKPROOF: 3 Layers high quality waterproof breathable fabric. High density inner layer materials. Leakproof bottom layer fabric. Conkote washable dog pads absorb liquids quickly and keep the pads clean and dry at all times， providing a comfortable environment for pet babies.
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落札価格7966円
771 入札履歴
終了
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