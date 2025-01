送料無料◆ARTFX J 1/8 『ポケットモンスター』シリーズ ヒカリ with ナエトル コトブキヤ フィギュア 【12月予約】【新年の贈り物】

商品情報

送料無料ARTFX J 1/8 『ポケットモンスター』シリーズ ヒカリ with ナエトル コトブキヤ フィギュア



発売予定:2023年12月予定

(発売は遅れる可能性が御座います。)



コトブキヤ『ポケモン』フィギュアシリーズに新作登場!

ありがひとし氏による描き下ろしイラストをベースにフィギュア化する大人気シリーズに、コート姿のヒカリとナエトルがラインナップ!



遠くに手を振るポーズからは、シンオウ地方の広大な景色が浮かぶよう。

パートナーポケモンのナエトルは、甲羅の凹凸や口元の立体表現にも注目です。



今後も続くコトブキヤポケモンフィギュアシリーズにご期待下さい



(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM,(R),and character names are trademarks of Nintendo.



全高:ヒカリ/約202mm(台座含む)、ナエトル/約54mm (1/8スケール)

PVC塗装済み完成品



