『leg0 Powered Up Technic Large Motor 88013【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 13時 28分に出品され03月15日 13時 28分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|leg0 Powered Up Technic Large Motor 88013
|ブランド名
|商品コメント
| Features an integrated rotation sensor and absolute positioning for accurate speed and position control.
Includes a connecting wire and connector for leg0 Powered Up Hubs required sold separately.
Perfect for higherload tasks.
Designed for use with the leg0 Technic building system.
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0673419334341
商品コード
YS0000047039310577
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落札価格7966円
931 入札履歴
終了
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