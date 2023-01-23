『leg0 Powered Up Technic Large Motor 88013【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 13時 28分に出品され03月15日 13時 28分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 leg0 Powered Up Technic Large Motor 88013 ブランド名 商品コメント Features an integrated rotation sensor and absolute positioning for accurate speed and position control.

Includes a connecting wire and connector for leg0 Powered Up Hubs required sold separately.

Perfect for higherload tasks.

Designed for use with the leg0 Technic building system. 商品カテゴリ AKR商店 ゲーム、おもちゃ ブロック・プラモデル ゲーム、おもちゃ おもちゃ ブロック

JANコード/ISBNコード 0673419334341

商品コード YS0000047039310577