『Classic Backpack Haversack Travel School Bag Student Simple Daypack Bookbag【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 05時 01分に出品され03月27日 05時 01分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Classic Backpack Haversack Travel School Bag Student Simple Daypack Bookbag by Mygreen(Gray) ブランド名 商品コメント 商品カテゴリ SAIKOHshop315 日用品 ベビー、キッズ、マタニティ バッグ、ランドセル お弁当袋、ランチバッグ

商品コード YS0000040434327312