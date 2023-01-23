『スタディーノライトで遊ぼう初めてのプログラミング工作【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 23時 29分に出品され03月23日 23時 29分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 小学校プログラミング教育対応 入門ガイドBOOK付！

サイズ : 280×197×60mm

セット : studuinolite本体×1、みのむしリード線×１、ソケット×１、豆電球×１、DCモーター×１、電子ブザー×1、電池ボックス×１、USBケーブルmicroB×１、タイヤ×４、タイヤゴム×４、ブロック四角(薄緑色）×４、ブロック四角（薄黄色）×２、ブロック三角(薄緑色）×２、目玉×２、回転軸×２、ブロックリムーバー×１

材質 : ABS等

製造 : 日本