『アイ・オー・データ マルチ画面 USBグラフィック ハイビジョン/USB3.0/WUXGA/フルHD/デジタルアナログ対応 日本メーカー U【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 17分に出品され03月10日 04時 17分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アイ・オー・データ マルチ画面 USBグラフィック ハイビジョン/USB3.0/WUXGA/フルHD/デジタルアナログ対応 日本メーカー U



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 13.50 cm

奥行 : 22.00 cm

重量 : 310.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。