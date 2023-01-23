『SHIMANO(シマノ) SH-RP300MLE SPD ビンディングシューズ 40(25.2cm) ブラック ESHRP3NC400EL0【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 17時 48分に出品され03月24日 17時 48分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SHIMANO(シマノ) SH-RP300MLE SPD ビンディングシューズ 40(25.2cm) ブラック ESHRP3NC400EL0



【商品説明】

・アッパー:シンセティックレザー+メッシュ

・カラー:ブラック

・シリーズ:ロード・パフォーマンス SPD-SL

・ストラップ:1バックル+2ストラップ(オフセットタイプ)

・ソール:グラスファイバーコンポジットナイロン

・ソール剛性:6

・留め具の種類: バックル



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 20.40 cm

奥行 : 31.60 cm

重量 : 880.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。