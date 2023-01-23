『SHIMANO(シマノ) SH-RP300MLE SPD ビンディングシューズ 40(25.2cm) ブラック ESHRP3NC400EL0【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 17時 48分に出品され03月24日 17時 48分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SHIMANO(シマノ) SH-RP300MLE SPD ビンディングシューズ 40(25.2cm) ブラック ESHRP3NC400EL0
【商品説明】
・アッパー:シンセティックレザー+メッシュ
・カラー:ブラック
・シリーズ:ロード・パフォーマンス SPD-SL
・ストラップ:1バックル+2ストラップ(オフセットタイプ)
・ソール:グラスファイバーコンポジットナイロン
・ソール剛性:6
・留め具の種類: バックル
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 20.40 cm
奥行 : 31.60 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
SIDEBIKE ビンディングシューズ ロード バイク スポーツ 自転車 サイクリング シューズ SD013-RD ブラック/レッド 4
¥ 7850
BXB(ビーエックスビー) ジュニアスノーボードブーツ Jr Boots 20cm
¥ 8148
ビッグホーンスキーブーツ(Bighorn Ski Boots) スキーブーツ CABRIO アッシュブラック 27.0cm CABRIO A
¥ 8147
マウンテントップ(Mountaintop) 登山 リュック 35L バックパック ハイキング リュックサック アウトドア 旅行 クライミング
¥ 8134
ノースピーク(north peak) ヒッププロテクター ロングタイプ キッズ ジュニア クッション性に優れたNBRパッド使用 パッド厚10
¥ 8049
BXB(ビーエックスビー) ジュニアスノーボードブーツ Jr Boots 20cm
¥ 7980
BXB(ビーエックスビー) ジュニアスノーボードブーツ Jr Boots 20cm
¥ 7980
ブランクブラン マウンテンパーカー メンズ フード付き アウトドア ジャケット ウインドブレーカー 登山 釣り パーカーメンズ 春秋 春用
¥ 7923
SIDASシダス 3feet アクション MID JP L(27.0cm-28.0cm) 314060204 インソール 中敷き グリップ力
¥ 7895
シダス(Sidas) インソール M 25.0cm-26.5cm ウインター3Dパフォーマンス 320784103
¥ 7890
HOSHINO(ホシノ) B+インソール B+SR2 Snow Ride 2 (S)
¥ 7851
インソール その他ブランドOTHER BRAND マジックソール thinskin ＦＦ/Mens、Ladys
¥ 7846
インソール その他ブランドOTHER BRAND マジックソール thinskin ＦＦ/Mens、Ladys
¥ 7846
スポックス スノーボードウェア コンフォート パンツ メンズ レディース 耐水圧10000mm 透湿5000g 耐久撥水コーティング/ストレ
¥ 7841
DakineメンズBullittベルト カラー: ブラウン
¥ 8190
W Republic HAT メンズ US サイズ: One Size カラー: レッド
¥ 8133
100% ピュア カシミア スラウチビーニー 男女兼用， キャメル， X-Large
¥ 8106
UNDERCONTROL ベースボール サイクリング サプレックス キャップ UPF 40 ロープロファイル 汗発散 折りたたみ式 速乾 スポーツ 調
¥ 8036
落札価格7966円
807 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！