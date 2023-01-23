『（ハイスポーツ） TPU-1380 グレー/オレンジ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 07時 56分に出品され03月08日 07時 56分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 材質：ポリエステル(アッパー)、TPU、EVA(ミッドソール)、ナイロンメッシュ(靴底通気口)

カラー／取扱いサイズ：P3011-1 ブラック 22.5cm〜28.0cm(0.5cm刻み)、P3011-2 オレンジ＋グレー 22.5cm〜28.0cm(0.5cm刻み)

ワイズ： 24.0cm以下EE／24.5cm以上EEE

左投げ右投げどちらでもベストフィットする「左右兼用タイプ」



【TPUシューズの取り扱い注意点】

ストーブ、ドライヤー、乾燥機の使用等、熱源に近づけないでください。

ミッドソールに使用されている[TPU素材]は、熱に弱く変形してしまう可能性があります。

付属パーツ：スライドパーツ SAW-0(フェルト)、クリーツパーツ MA-0(フェルト)、ヒールパーツ 、HAW-4(山型タイプ)、HAW-5(山型グリップタイプ)、キックラバー(レッド55ブルー)、クリーツリムーバー



※取り寄せ商品

※メーカー完売、廃番の場合はメールにて連絡いたします。