『（ハイスポーツ） TPU-1380 グレー/オレンジ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 07時 56分に出品され03月08日 07時 56分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
材質：ポリエステル(アッパー)、TPU、EVA(ミッドソール)、ナイロンメッシュ(靴底通気口)
カラー／取扱いサイズ：P3011-1 ブラック 22.5cm〜28.0cm(0.5cm刻み)、P3011-2 オレンジ＋グレー 22.5cm〜28.0cm(0.5cm刻み)
ワイズ： 24.0cm以下EE／24.5cm以上EEE
左投げ右投げどちらでもベストフィットする「左右兼用タイプ」
【TPUシューズの取り扱い注意点】
ストーブ、ドライヤー、乾燥機の使用等、熱源に近づけないでください。
ミッドソールに使用されている[TPU素材]は、熱に弱く変形してしまう可能性があります。
付属パーツ：スライドパーツ SAW-0(フェルト)、クリーツパーツ MA-0(フェルト)、ヒールパーツ 、HAW-4(山型タイプ)、HAW-5(山型グリップタイプ)、キックラバー(レッド55ブルー)、クリーツリムーバー
※取り寄せ商品
※メーカー完売、廃番の場合はメールにて連絡いたします。
受注生産品/ABS/ボウリングウェア ABSスポーツジャケット(2022)/ABS SJ-2、ABS SJ-3
¥ 7917
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TPU-1380（ブラック/パープル） ハイスポーツ ボウリングシューズ / TPU-1380 Black/Purple
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TPU-1380（グレー/パッション） ハイスポーツ ボウリングシューズ / TPU-1380 Gray/Passion
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TPU-1380（ブラック/パープル） ハイスポーツ ボウリングシューズ / TPU-1380 Black/Purple
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TPU-1380（オレンジ/グレー） ハイスポーツ ボウリングシューズ / TPU-1380 Orange
¥ 7910
TPU-1380（ブラック） ハイスポーツ ボウリングシューズ / TPU-1380 Black
¥ 7910
TPU-1380（オレンジ/グレー） ハイスポーツ ボウリングシューズ / TPU-1380 Orange
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TPU-1380（ブラック） ハイスポーツ ボウリングシューズ / TPU-1380 Black
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KR Strikeforce オーバルプラグダム - 100 ct、ホワイト
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[ヘッドストロム]Hedstrom ， Dreamworks Trolls Plastic Bowling Set Game 52-4005BX [並行輸入品]
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落札価格7966円
151 入札履歴
終了
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