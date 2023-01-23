『不二貿易 リビング収納 ランドセルラック 子供用 幅58×奥行34×高さ92cm ナチュラル ハンガーラック 書類収納 本棚 A4サイズ対応【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 18時 39分に出品され03月22日 18時 39分に終了予定です。即決価格は7,965円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

不二貿易 リビング収納 ランドセルラック 子供用 幅58×奥行34×高さ92cm ナチュラル ハンガーラック 書類収納 本棚 A4サイズ対応



【商品説明】

・サイズ:幅58×奥行34×高さ92cm

・原産国:マレーシア

・梱包サイズ:18.0×40.0×90.1cm

・素材・材質:プリント紙化粧繊維板



【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 40.50 cm

奥行 : 89.70 cm

重量 : 23.19 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。