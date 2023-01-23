『水素水 Eau de Vie オードヴィー (30本セット)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 23時 33分に出品され04月19日 23時 33分に終了予定です。即決価格は7,965円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

水素水 Eau de Vie オードヴィー (30本セット)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 16.90 cm

横幅 : 25.10 cm

奥行 : 28.90 cm

重量 : 5.24 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。