『Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ グラファイト 31【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 02時 36分に出品され04月01日 02時 36分に終了予定です。即決価格は7,965円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ グラファイト 31
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :19×44×1cm
・本体重量:0.06kg
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 26.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7965円
799 入札履歴
終了
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