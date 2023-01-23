『ロウアルパインLowe alpine Adventurer Hip Bag アドベンチャー ヒップバッグ ウエストバッグ LA-02 LOL【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 03時 06分に出品され04月08日 03時 06分に終了予定です。即決価格は7,965円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロウアルパインLowe alpine Adventurer Hip Bag アドベンチャー ヒップバッグ ウエストバッグ LA-02 LOL



【商品説明】

・AdventurerHipBagはフロントポケットにマチがついているので、見た以上の収納性があるヒップバッグ。携帯電話、財布、サングラス、タンブラーなどが入るちょうどいいおおきさのヒップバッグです。生地はタフで撥水性の高いCORDURAナイロンを使用し、さらに裏面には疎水性のあるポリカーボネートコーティングを施すことにより裏面コーティングの加水分解を防ぎます。

・サイズ / 46×15×10cm

・素材 / 420デニール USCODURAナイロンポリカーボネートコーティング

・表地: ナイロン



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。