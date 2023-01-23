『ゴルフネット ゴルフ練習ネット ゴルフ 練習用 日常練習 3.0×1.8×2.1ｍ 黒色 室内 屋外 初心者向き 組み立て式 設置簡単 飛散【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 04時 06分に出品され04月20日 04時 06分に終了予定です。即決価格は7,965円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ゴルフネット ゴルフ練習ネット ゴルフ 練習用 日常練習 3.0×1.8×2.1ｍ 黒色 室内 屋外 初心者向き 組み立て式 設置簡単 飛散
【商品説明】
・【各レベルに適合】弊店のゴルフネットは各レベルの使用者様に適合します。大型でサイドネットが付き、ボールの飛散を有効に防止できます。自宅の裏庭でスイングしても隣家の窓ガラスを割るご心配はないです。また、ゴルフ練習ネットにボトムネットが付き、ボールを一箇所に収納して拾う時間を大幅に節約できます。
・【理想な贈り物】簡単な手順と優秀な品質に基づき、弊店のゴルフネットは誕生日やハロウインやクリスマスなどの日の理想なプレゼントとして、多くのお方にご愛用いただきました。ゴルフ練習ネットはただの練習場ではなく、各方の感情を深める証です。一方、店内には1年間のアフターサービスを提供致します。安心してご購入・使用
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 19.00 cm
奥行 : 44.00 cm
重量 : 4.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7965円
43 入札履歴
終了
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