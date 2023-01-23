『双眼鏡 ケンコー セレス G? 50倍ズーム C05【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 06時 02分に出品され04月01日 06時 02分に終了予定です。即決価格は7,965円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ケンコー セレス G? 50倍ズーム 双眼鏡 C05



【商品説明】

・1000m先の視野：58～21m

・ひとみ径：2.7?0.5mm

・倍率：10～50倍

・実視界：3.3～1.2

・対物レンズ有効径：27mm



【サイズ】

高さ : 7.30 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 13.50 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。