『WINWIN STYLE(ウィンウィンスタイル) UM-004 UMBRELLA(晴雨兼用タイプ) UM-004 NV アンブレラ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 08時 15分に出品され03月16日 08時 15分に終了予定です。即決価格は7,965円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
WINWIN STYLE(ウィンウィンスタイル) UM-004 UMBRELLA(晴雨兼用タイプ) UM-004 NV アンブレラ
【商品説明】
・※ワンタッチ開閉式
・サイズ:70cm(使用時 直径120cm)
・仕様:共袋付き
・素材:生地 / ポリエステル100% シルバーコーティング(UVカット加工)、シャフト(アルミ) / 骨(グラスファイバー)
・重さ:430g
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 6.00 cm
奥行 : 91.00 cm
重量 : 830.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7965円
414 入札履歴
終了
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