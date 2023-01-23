『WINWIN STYLE(ウィンウィンスタイル) UM-004 UMBRELLA(晴雨兼用タイプ) UM-004 NV アンブレラ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 08時 15分に出品され03月16日 08時 15分に終了予定です。即決価格は7,965円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

WINWIN STYLE(ウィンウィンスタイル) UM-004 UMBRELLA(晴雨兼用タイプ) UM-004 NV アンブレラ



【商品説明】

・※ワンタッチ開閉式

・サイズ:70cm(使用時 直径120cm)

・仕様:共袋付き

・素材:生地 / ポリエステル100% シルバーコーティング(UVカット加工)、シャフト(アルミ) / 骨(グラスファイバー)

・重さ:430g



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 6.00 cm

奥行 : 91.00 cm

重量 : 830.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。