『LENOX (レノックス) パイプカッター 210141【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 20時 45分に出品され03月04日 20時 45分に終了予定です。即決価格は7,965円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 適合機種:210145、210165