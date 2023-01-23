『グリッドマン ユニバース Blu-ray特装版 [Blu-ray]【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 07時 01分に出品され03月24日 07時 01分に終了予定です。即決価格は7,965円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray アニメアニメ映画 発売日:2023/10/25 販売元:ポニーキャニオン 登録日:2023/08/02 緑川光 雨宮哲 グリッドマンユニバース 電光超人グリッドマン GRIDMAN UNIVERSE 2020年代日本のアニメ映画 トリガー制作作品 GRIDMAN UNIVERSE・グリッドマンユニバース・SSSS.GRIDMAN・SSSS.DYNAZENON・ダイナゼノン・電光超人グリッドマン アニメーション 特典:「グリッドマン ユニバース ショー」優先販売抽選申込券（期限有）（初回生産分のみ特典）／グリッドマンデザイン後藤正行描き下ろしイラスト使用三方背ケース／キャラクターデザイン坂本勝描き下ろしデジパック仕様／特製ブックレット／特典ディスク【Blu-ray】 解説:響裕太は記憶の中にあるはずのグリッドマンをノートに何度も描いては消していた。かつてこの世界はひとりの少女によって作られ、壊された。少女の心を救ったのは、ハイパーエージェント・グリッドマンや裕太たちだった。平和になった世界で過ごす彼らの日常は、轟音と共に崩れ始めた。やがて真紅の強竜ダイナレックスや、グリッドマンの協力者の新世紀中学生、別世界の住人、麻中蓬たちも次々と