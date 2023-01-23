『Miccostumes 女性 セイバー ドレス コスプレ 衣装 戦闘服 イベント (M)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 18時 29分に出品され03月31日 18時 29分に終了予定です。即決価格は7,965円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Miccostumes 女性 セイバー ドレス コスプレ 衣装 戦闘服 イベント (M)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 26.00 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。