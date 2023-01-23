『GP (ジーピー) 野球 室内用 バッティングネット 夜間 雨の日の練習に H160 x W130 x D50cm 46365【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 13時 14分に出品され04月09日 13時 14分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GP (ジーピー) 野球 室内用 バッティングネット 夜間 雨の日の練習に H160 x W130 x D50cm 46365
【商品説明】
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【サイズ】
高さ : 8.50 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 82.00 cm
重量 : 3.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7964円
304 入札履歴
終了
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