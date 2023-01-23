『KATO Nゲージ 700系 新幹線 のぞみ 増結 4両セット 10-277 鉄道模型 電車【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 08時 10分に出品され04月16日 08時 10分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KATO Nゲージ 700系 新幹線 のぞみ 増結 4両セット 10-277 鉄道模型 電車
【商品説明】
・Kato 10-277 700 Series Nozomi 4 Car Add On Set
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 31.60 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
KATO Nゲージ 700系 新幹線 のぞみ 増結 4両セット 10-277 鉄道模型 電車
¥ 7964
KATO Nゲージ 700系 新幹線 のぞみ 増結 4両セット 10-277 鉄道模型 電車
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落札価格7964円
659 入札履歴
終了
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