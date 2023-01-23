『KATO Nゲージ 700系 新幹線 のぞみ 増結 4両セット 10-277 鉄道模型 電車【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 08時 10分に出品され04月16日 08時 10分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KATO Nゲージ 700系 新幹線 のぞみ 増結 4両セット 10-277 鉄道模型 電車



【商品説明】

・Kato 10-277 700 Series Nozomi 4 Car Add On Set



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 31.60 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。