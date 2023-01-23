『PENTAX リアコンバーター A1.4X-S 30942【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 23時 39分に出品され03月19日 23時 39分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

PENTAX リアコンバーター A1.4X-S 30942



【商品説明】

・B005KDI4FU

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 9.30 cm

横幅 : 9.50 cm

奥行 : 10.40 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。