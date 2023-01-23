『PENTAX リアコンバーター A1.4X-S 30942【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 23時 39分に出品され03月19日 23時 39分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PENTAX リアコンバーター A1.4X-S 30942
【商品説明】
・B005KDI4FU
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 9.30 cm
横幅 : 9.50 cm
奥行 : 10.40 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7964円
235 入札履歴
終了
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