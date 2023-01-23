『リカちゃん ドール スタジオアリスリカちゃん はれぎでおめかし【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 12時 02分に出品され04月17日 12時 02分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リカちゃん ドール スタジオアリスリカちゃん はれぎでおめかし
【商品説明】
・(C) TOMY
・対象年齢 :3才以上
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 21.00 cm
奥行 : 26.60 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。
※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。
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落札価格7964円
74 入札履歴
終了
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