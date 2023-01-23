『リカちゃん ドール スタジオアリスリカちゃん はれぎでおめかし【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 12時 02分に出品され04月17日 12時 02分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リカちゃん ドール スタジオアリスリカちゃん はれぎでおめかし



【商品説明】

・(C) TOMY

・対象年齢 :3才以上



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 21.00 cm

奥行 : 26.60 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。

※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。