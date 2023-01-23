『京都うさぎ堂 髪飾り ２点セット 振袖 成人式 wk-226 つまみ細工 赤 ピンク 銀ビラ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 17時 25分に出品され04月23日 17時 25分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

京都うさぎ堂 髪飾り ２点セット 振袖 成人式 wk-226 つまみ細工 赤 ピンク 銀ビラ



【商品説明】

・ かんざし金具 長さ： （大）９cm （小）８cm

・ 花飾り部分 大きさ： （大）直径約9cm （小）直径約６.５cm

・お振袖用の高級髪飾りです

・つまみ細工で花に仕上げたお品物です

・古典柄振袖やモダン系振袖にもおすすめです



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 29.60 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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着物、浴衣 タグ 京都うさぎ堂

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