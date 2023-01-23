『京都うさぎ堂 髪飾り ２点セット 振袖 成人式 wk-226 つまみ細工 赤 ピンク 銀ビラ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 17時 25分に出品され04月23日 17時 25分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
京都うさぎ堂 髪飾り ２点セット 振袖 成人式 wk-226 つまみ細工 赤 ピンク 銀ビラ
【商品説明】
・ かんざし金具 長さ： （大）９cm （小）８cm
・ 花飾り部分 大きさ： （大）直径約9cm （小）直径約６.５cm
・お振袖用の高級髪飾りです
・つまみ細工で花に仕上げたお品物です
・古典柄振袖やモダン系振袖にもおすすめです
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 10.40 cm
奥行 : 29.60 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
京都うさぎ堂 髪飾り ２点セット 振袖 成人式 wk-226 つまみ細工 赤 ピンク 銀ビラ
¥ 7964
和ごころきもの屋 日本製コーム Uピン 髪飾り２本セットワンポイント ヘアアクセ かんざし 玉飾り つまみ 水引 kanzasi458
¥ 7963
半幅帯 モダン花柄ふくれ織×七宝柄 リバーシブル ストライプライン柄 浴衣 小袋帯 半巾帯 白色×ミント色 ポリエステル100％
¥ 7963
半幅帯 モダン市松織×ぼかし花柄 リバーシブル ストライプライン柄 浴衣 小袋帯 半巾帯 京紫×赤ぼかし ポリエステル100％ a
¥ 7963
髪飾り ３点セット wk-338 日本製 花飾り 花かんざし ヘアアクセサリー ちりめん つまみ細工 成人式 振袖 浴衣 七五三 卒業式 結
¥ 7963
髪飾り 2点セット かんざし wk-355 つまみ細工 ピンク 白 (成人式 振袖 浴衣 卒業式)
¥ 7963
本紬 おしゃれな花柄切替し 綿100% 婦人作務衣 M/L/LL 142-1903(M， 黒)
¥ 7959
(ソウビエン) バチ型簪 黒 花 ラインストーン フェイクパール フォーマル ぶら飾り 日本製
¥ 7958
半幅帯 単品 ベージュ 蓮 リバーシブル 着物 帯 カジュアル レディース 日本製
¥ 7917
半幅帯 単品 水色 地球 兎 うさぎ リバーシブル 着物 帯 カジュアル レディース 日本製
¥ 7917
半幅帯 単品 黒 東京駅 リバーシブル 着物 帯 カジュアル レディース 日本製
¥ 7917
SOUBIEN (ソウビエン) 髪飾り 成人式 卒業式 2点セット 赤 ピンポンマム 菊 つまみ細工 ラインストーン コーム Uピン 振袖
¥ 7917
(ソウビエン) 髪飾り 成人式 卒業式 2点セット ピンク 桜 菊 花 縮緬 リボン ラメ 袴 着物 和装
¥ 7917
Outlast アウトラスト 裾除け 白 ブランド NASA 和装 着物 腰巻 レディース インナー 検針済 日本製 L 白
¥ 7917
(ソウビエン) バチ型簪 黒 花 ラインストーン フェイクパール フォーマル ぶら飾り 日本製
¥ 7917
女性用浴衣 レディース セット ゆかた 帯 下駄 キャバ Ryuyu カラフル 高級 朝顔 レトロモダン浴衣
¥ 7916
女性用浴衣 レディース セット ゆかた 帯 下駄 キャバ Ryuyu 綿紅梅 ゆかたセット クシュクシュ帯 白
¥ 7916
京都うさぎ堂 髪飾り 2点セット kk-081 白 ホワイト 成人式振袖 コーム型 浴衣 卒業式
¥ 7916
落札価格7964円
609 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！