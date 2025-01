マトリックストータルリザルトアンプリファイボリュームワンダーブーストルートリフター 250ml [海外直送品] [並行輸入品]【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

※メーカー都合によりパッケージ等の外装面で異なる場合がございますので、あらかじめご了承くださいませ

(免責) 画像は見本(イメージ)です。画像内に写った期限は撮影時のものであり、お届けする商品は期限内となります。詳細な期限については直接お問合せ下さいませ。

また、商品情報、商品説明をご確認のうえご利用下さいませ



【商品概要】





【商品説明】

Lifted effect on the root area and added volume feel all over the hair, all day.Matrix Total Results Amplify Wonder Boost Root Lifter. Targeted blast. Airy volume that lasts. Directional nozzle provides extreme root lift or body all over. Full-volume boost lasts all day. Clean, weight



【当店からの連絡】

希望数量がある場合は、お問い合わせいただき対応いたします。