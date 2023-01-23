『HONMA 本間ゴルフボール D1 2020モデル イエロー 12球入りダース×3箱セット（合計36球）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 21時 01分に出品され03月31日 21時 01分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HONMA 本間ゴルフボール D1 2020モデル イエロー 12球入りダース×3箱セット（合計36球）



【商品説明】

・ディンプル 368

・ボールナンバー 1、2、3、4

・構造 2ピース

・生産国 中国台湾

・素材 カバー：アイオノマー、コア：高反発ソフトラバー

・適応ヘッドスピード 全領域



【サイズ】

高さ : 13.70 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 19.30 cm

重量 : 1.92 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。