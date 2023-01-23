『HONMA 本間ゴルフボール D1 2020モデル イエロー 12球入りダース×3箱セット（合計36球）【2024年最新】 』はヤフオクでから05月09日 14時 07分に出品され05月09日 14時 07分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

HONMA 本間ゴルフボール D1 2020モデル イエロー 12球入りダース×3箱セット（合計36球）



【商品説明】

・ディンプル 368

・ボールナンバー 1、2、3、4

・構造 2ピース

・生産国 中国台湾

・素材 カバー：アイオノマー、コア：高反発ソフトラバー

・適応ヘッドスピード 全領域



【サイズ】

高さ : 13.70 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 19.30 cm

重量 : 1.92 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



食料品・ペットフードをご検討のお客様へ

商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。

※賞味期限に関するご不明点はお気軽にお問い合わせください。