『広島東洋カープ レプリカユニフォーム(ビジター) 18 森下暢仁 (O(XL))【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 02時 12分に出品され03月19日 02時 12分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

広島東洋カープ レプリカユニフォーム(ビジター) 18 森下暢仁 (O(XL))



【商品説明】

・後ろ丈81cm

・肩幅49cm

・胴囲118cm

・胸囲118cm

・身長177～183cm



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。