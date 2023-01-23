『PETLIBRO 自動給餌器 多頭飼いに向け 5L大容量 2個のステンレス製トレイ付き猫 中小型犬用自動餌やり機 蓋ロック 鮮度を保つ タイ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 16時 52分に出品され03月04日 16時 52分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PETLIBRO 自動給餌器 多頭飼いに向け 5L大容量 2個のステンレス製トレイ付き猫 中小型犬用自動餌やり機 蓋ロック 鮮度を保つ タイ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 19.60 cm

横幅 : 25.90 cm

奥行 : 36.50 cm

重量 : 2.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。