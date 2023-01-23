『PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 木製 木目調 猫タワー スリム おしゃれ シンプル 爪研ぎ カーブ 運動不足解消 丸めな板 人【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 19時 34分に出品され03月20日 19時 34分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 木製 木目調 猫タワー スリム おしゃれ シンプル 爪研ぎ カーブ 運動不足解消 丸めな板 人



【商品説明】

・【サイズ】54×33×124.5cm、12.6kg

・【吊りおもちゃ付き】スペア分のポンポンも付属しております！

・【爪とぎポール】クズが出にくく、スッキリしています！思い存分バリバリできます！

・【高いカーブベッド】独特な曲線型カーブベッドは猫ちゃんに大歓迎！きっとお昼寝のいい場所になれますよ～



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 56.00 cm

奥行 : 56.00 cm

重量 : 12.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。