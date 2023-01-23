『ケース販売デオトイレ 複数ねこ用消臭・抗菌シート 8枚×12袋【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 10時 37分に出品され03月26日 10時 37分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ケース販売デオトイレ 複数ねこ用消臭・抗菌シート 8枚×12袋
【商品説明】
・1週間消臭・抗菌デオトイレ 複数ねこ用消臭・抗菌シート 8枚×12個
・デオトイレ
【サイズ】
高さ : 29.70 cm
横幅 : 31.20 cm
奥行 : 46.20 cm
重量 : 7.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7964円
4 入札履歴
終了
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