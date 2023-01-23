MURA 長財布 イタリアンレザー フルグレインレザー ラウンドファスナー メンズ 財布 本革 スキミング防止 (イタリアン/キャメル)【2024年最新】

商品情報

【商品名】

MURA 長財布 イタリアンレザー フルグレインレザー ラウンドファスナー メンズ 財布 本革 スキミング防止 (イタリアン/キャメル)



【商品説明】

・?【Bridle Leather-ブライドルレザー-】ロウをしみこませてある「ブライドルレザー」は強度が上がり頑丈で耐久性が高く、長くご使用いただけます。伝統的な技法を用いて牛革に何度もロウを塗り込んだもので、革の完成まで５か月かかっております。使い込むほど表面のロウが溶けていき、美しい艶のある革に変化します。堅牢な革であるがために縫製が難しい素材になります。こちらのブライドルレザーもイタリアの革を使っております。

・?【Italian Leather-イタリアンレザー-】外側の革は、YANKEE社のイタリアンレザーを採用。植物鞣し（ベジタブルタンニン）を施した高級ランクのフルグレインレザーで、環境基



【サイズ】

高さ : 4.32 cm

横幅 : 13.72 cm

奥行 : 22.35 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。