『MURA 長財布 イタリアンレザー フルグレインレザー ラウンドファスナー メンズ 財布 本革 スキミング防止 (イタリアン/キャメル)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月25日 07時 28分に出品され04月25日 07時 28分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MURA 長財布 イタリアンレザー フルグレインレザー ラウンドファスナー メンズ 財布 本革 スキミング防止 (イタリアン/キャメル)
【商品説明】
・?【Bridle Leather-ブライドルレザー-】ロウをしみこませてある「ブライドルレザー」は強度が上がり頑丈で耐久性が高く、長くご使用いただけます。伝統的な技法を用いて牛革に何度もロウを塗り込んだもので、革の完成まで５か月かかっております。使い込むほど表面のロウが溶けていき、美しい艶のある革に変化します。堅牢な革であるがために縫製が難しい素材になります。こちらのブライドルレザーもイタリアの革を使っております。
・?【Italian Leather-イタリアンレザー-】外側の革は、YANKEE社のイタリアンレザーを採用。植物鞣し（ベジタブルタンニン）を施した高級ランクのフルグレインレザーで、環境基
【サイズ】
高さ : 4.32 cm
横幅 : 13.72 cm
奥行 : 22.35 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
MURA 長財布 イタリアンレザー フルグレインレザー ラウンドファスナー メンズ 財布 本革 スキミング防止 (イタリアン/キャメル)
¥ 7964
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落札価格7964円
162 入札履歴
終了
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