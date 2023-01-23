『ウルティマ トーキョー レザート-ト セカンドバッグ 本革 トリノ No.77972 メンズ ブラック×ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 23時 49分に出品され03月27日 23時 49分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウルティマ トーキョー レザート-ト セカンドバッグ 本革 トリノ No.77972 メンズ ブラック×ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ22cmxヨコ33cmxマチ11cm
・ポケットの数:5(外側1/内側4)
・留め具の種類: ジッパー
・留め具の種類: ファスナー
・表地: レザー
・重量:600g
【サイズ】
高さ : 12.80 cm
横幅 : 30.60 cm
奥行 : 32.80 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ウルティマ トーキョー レザート-ト セカンドバッグ 本革 トリノ No.77972 メンズ ブラック×ブラック
¥ 7964
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落札価格7964円
375 入札履歴
終了
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