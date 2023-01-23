『ウルティマ トーキョー レザート-ト セカンドバッグ 本革 トリノ No.77972 メンズ ブラック×ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 23時 49分に出品され03月27日 23時 49分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウルティマ トーキョー レザート-ト セカンドバッグ 本革 トリノ No.77972 メンズ ブラック×ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ22cmxヨコ33cmxマチ11cm

・ポケットの数:5(外側1/内側4)

・留め具の種類: ジッパー

・留め具の種類: ファスナー

・表地: レザー

・重量:600g



【サイズ】

高さ : 12.80 cm

横幅 : 30.60 cm

奥行 : 32.80 cm

重量 : 880.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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