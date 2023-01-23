『NCIS-ネイビー犯罪捜査班-：NCIS Special Agents Hat【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 22時 30分に出品され04月17日 22時 30分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

NCIS-ネイビー犯罪捜査班-：NCIS Special Agents Hat



【商品説明】

・サイズ：フリー（バックルで調整可能）



【サイズ】

高さ : 9.10 cm

横幅 : 17.30 cm

奥行 : 21.40 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ NCIS-ネイビー犯罪捜査班-：NCIS

Special

Agents

Hat