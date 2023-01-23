『UCC(ユーシーシー) UCC The Blend アイスコーヒー ポーション IceCoffee（き釈タイプ）無糖 18ｇ 50個入×4袋【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 06時 57分に出品され03月22日 06時 57分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

UCC(ユーシーシー) UCC The Blend アイスコーヒー ポーション IceCoffee（き釈タイプ）無糖 18ｇ 50個入×4袋



【商品説明】

・おいしい！かんたん！便利！簡単においしい アイスコーヒー、アイスカフェ・オ・レ！

・内容量：900g（18ｇ×50個）

・冷たい水に溶かすだけで、アイスコーヒーが楽しめるポーションタイプのコーヒー。

・極深炒りで焙煎したコーヒー豆の香ばしくコクのある味わいと、キレのあるのどごしが特徴です。



【サイズ】

高さ : 14.20 cm

横幅 : 29.20 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 4.26 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。