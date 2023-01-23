『Kadahis タープ テント カーサイドタープ 車用 日よけカーテント 設営簡単 単体使用可能 5-8人用 キャンプ テント アウトドア【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 07時 46分に出品され04月10日 07時 46分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kadahis タープ テント カーサイドタープ 車用 日よけカーテント 設営簡単 単体使用可能 5-8人用 キャンプ テント アウトドア
【商品説明】
・【多用途】 自動車、SUVからミニバンまで幅広く使えるカーサイドタープです。 後方はリアゲートを開けてサイドにタープを設置する事で広い面積でアウトドアを満喫する事が出来ます。 車側と連結してカーサイドリビングとしても使用できます。タープとして、キャンプ用、登山用、海辺用、野外活動用、天台用、駐車場用、様々なところで利用できます。圧迫感のない、新構造で広い面積を確保した軽量タープです、5～8人に対応するスタンダードなサイズです。
・【素材】タープシート：日焼け止め銀コーティングのある190Tポリエステル生地；耐水圧：PU3000mm；タープフレーム：ガラス繊維；タープポール：耐久性に
【サイズ】
高さ : 13.60 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 52.40 cm
重量 : 4.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Kadahis タープ テント カーサイドタープ 車用 日よけカーテント 設営簡単 単体使用可能 5-8人用 キャンプ テント アウトドア
¥ 7964
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落札価格7964円
836 入札履歴
終了
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