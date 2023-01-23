『MAG-LITE(マグライト) マグライト マグタック LED プレーンベゼル SG2LRE6 ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 08時 33分に出品され03月09日 08時 33分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MAG-LITE(マグライト) マグライト マグタック LED プレーンベゼル SG2LRE6 ブラック



【商品説明】

・※電池は必ず外して保管してください。

・アメリカ合衆国

・パッケージ:ブリスターパック

・付属品:CR123A電池2本、クリップ

・機能:一時オン、オフモード、高出力モード、省エネモード



【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 11.40 cm

奥行 : 21.60 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。