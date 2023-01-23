『MAG-LITE(マグライト) マグライト マグタック LED プレーンベゼル SG2LRE6 ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 08時 33分に出品され03月09日 08時 33分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MAG-LITE(マグライト) マグライト マグタック LED プレーンベゼル SG2LRE6 ブラック
【商品説明】
・※電池は必ず外して保管してください。
・アメリカ合衆国
・パッケージ:ブリスターパック
・付属品:CR123A電池2本、クリップ
・機能:一時オン、オフモード、高出力モード、省エネモード
【サイズ】
高さ : 3.40 cm
横幅 : 11.40 cm
奥行 : 21.60 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7964円
682 入札履歴
終了
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