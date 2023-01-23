『SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光レンズモデル サングラス DF パスウェイ PW-0051 BK グロスブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 06時 02分に出品され04月01日 06時 02分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ブラック/偏光スモーク PW-0051_BK

・・Color:ブラック/偏光スモーク

・フレームカラー：グロスブラック、レンズカラー：偏光スモーク

・可視光線透過率：27%（晴天向き）/偏光度97%以上

・紫外線透過率：0.1%以下（UVカット率99.9%以上）

・サイズ：高さ4.5cm 横幅14.1cm、重さ：20g

・付属品：セミハードケース、取扱説明書