『セイコー(SEIKO) スーパーランナーズ (スモール) ブルー STBF023【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 09時 14分に出品され03月13日 09時 14分に終了予定です。即決価格は7,963円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セイコー(SEIKO) スーパーランナーズ (スモール) ブルー STBF023



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 8.50 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 630.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。