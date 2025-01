iBeamed リアゲートタープ 更衣室 リビング タープ 日除けに かぶせ型 (グレー， 幅140)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

iBeamed リアゲートタープ 更衣室 リビング タープ 日除けに かぶせ型 (グレー, 幅140)



【商品説明】

・※車体に密着する仕様となっております。車体に擦れや汚れを発生させる可能性が有ります。予めご了承の上でご使用ください。使用によって生じた損害であっても一切責任を負えませんので状況・条件等をよくご確認の上でご使用をお願いいたします。

・コーナーはファスナー仕様。巻き上げて固定するバンド付き。

・別途ポールやロープ等をご用意いただけば日除けとして壁を展開できます。Pole and rope is not included

・天井・横・後の3方向にテント生地の壁を作ることができます。

・天井幅140cm、天井奥行170cm、壁高180cm、重量1.4kg



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 37.00 cm

重量 : 1.44 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。