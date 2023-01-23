『SANDGLASS(サンドグラス) 3WAYビジネスバッグ ショルダーバッグ メンズ ビジネスリュック ブリーフケース VSS機能 スマホ対【2024年最新】 』はヤフオクでから05月07日 04時 19分に出品され05月07日 04時 19分に終了予定です。即決価格は7,963円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SANDGLASS(サンドグラス) 3WAYビジネスバッグ ショルダーバッグ メンズ ビジネスリュック ブリーフケース VSS機能 スマホ対
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.90 cm
横幅 : 34.90 cm
奥行 : 49.00 cm
重量 : 670.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7963円
363 入札履歴
終了
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