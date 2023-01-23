『SANDGLASS(サンドグラス) 3WAYビジネスバッグ ショルダーバッグ メンズ ビジネスリュック ブリーフケース VSS機能 スマホ対【2024年最新】 』はヤフオクでから05月07日 04時 19分に出品され05月07日 04時 19分に終了予定です。即決価格は7,963円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

SANDGLASS(サンドグラス) 3WAYビジネスバッグ ショルダーバッグ メンズ ビジネスリュック ブリーフケース VSS機能 スマホ対



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.90 cm

横幅 : 34.90 cm

奥行 : 49.00 cm

重量 : 670.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。