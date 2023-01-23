『Night Cat 2人用テント 超軽量テント 二重構造 キャンプ アルミポール 防水 耐水圧3000? バックパッキング ハイキング 2.【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 21時 25分に出品され03月20日 21時 25分に終了予定です。即決価格は7,963円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Night Cat 2人用テント 超軽量テント 二重構造 キャンプ アルミポール 防水 耐水圧3000? バックパッキング ハイキング 2.2x1.4m
【商品説明】
・【1～2人用に快適】内部空間は220ｘ140cmで、1人用にはかなりゆったりで、2人用も問題ありません。2個のエアーマットは充分に入れる。キャンプ、ハイキング、登山などのためのいい小型テントです。
・【アルミポール:軽量・耐久】Night Cat 2人用テントには、高品質なアルミ合金ポールを採用され、梱包サイズは42x15x15cm、重さはわずか2.5kgで、持ち運びに便利です。丈夫なアルミニウムポールは、ガラス繊維ポールと比較して軽くて壊れにくいです。
・【二重層：通気性抜群・強防水】インナーテントは四面とも大きいなメッシュ窓があります。夏はインナ
【サイズ】
高さ : 14.60 cm
横幅 : 16.20 cm
奥行 : 42.60 cm
重量 : 2.52 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7963円
10 入札履歴
終了
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