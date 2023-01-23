Night Cat 2人用テント 超軽量テント 二重構造 キャンプ アルミポール 防水 耐水圧3000? バックパッキング ハイキング 2.【2025年の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Night Cat 2人用テント 超軽量テント 二重構造 キャンプ アルミポール 防水 耐水圧3000? バックパッキング ハイキング 2.2x1.4m



【商品説明】

・【1～2人用に快適】内部空間は220ｘ140cmで、1人用にはかなりゆったりで、2人用も問題ありません。2個のエアーマットは充分に入れる。キャンプ、ハイキング、登山などのためのいい小型テントです。

・【アルミポール:軽量・耐久】Night Cat 2人用テントには、高品質なアルミ合金ポールを採用され、梱包サイズは42x15x15cm、重さはわずか2.5kgで、持ち運びに便利です。丈夫なアルミニウムポールは、ガラス繊維ポールと比較して軽くて壊れにくいです。

・【二重層：通気性抜群・強防水】インナーテントは四面とも大きいなメッシュ窓があります。夏はインナ



【サイズ】

高さ : 14.60 cm

横幅 : 16.20 cm

奥行 : 42.60 cm

重量 : 2.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。