NMB48 4 LIVE COLLECTION 2020 [Blu-ray]【2025年の人気アイテム】

商品情報

NMB48の10周年イヤーとなった2020年に開催した4つのライブを映像化! 2020年10月23日に開催された「10周年コンサート」、10月24日開催にされた「次世代コンサート」&「吉田朱里卒業コンサート」、 12月14日に開催された「村瀬紗英卒業コンサート」の4つのライブを収録。 さらにBlu-ray BOXのみ特典映像として、それぞれのライブのメイキング映像を特別収録! ※収録内容は予定となっております。 【収録ライブ(DVD/Blu-ray共通)】 (1)NMB48 10th Anniversary LIVE~心を一つに、One for all All for one~(2020年10月23日@大阪城ホール) (2)NMB48 次世代コンサート~難波しか勝たん! ~(2020年10月24日@大阪城ホール) (3)NMB48 吉田朱里 卒業コンサート~さよならピンクさよならアイドル~(2020年10月24日@大阪城ホール) (4)NMB48 村瀬紗英 卒業コンサート~Happy Saepy Ending~(2020年12月14日@オリックス劇場) Blu-rayのみ特典映像