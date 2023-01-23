『（代引不可）THIJS(タイス) ベルギーチョコワッフル5P ×14個セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 01時 45分に出品され03月26日 01時 45分に終了予定です。即決価格は7,963円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 プレーンワッフルの表面にチョコ風味のあま〜いコーティングをしました。