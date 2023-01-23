『適用修理交換用 Panasonic Letsnote CF-AX2 液晶パネル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 31分に出品され03月28日 06時 31分に終了予定です。即決価格は7,963円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:11.6インチ 解像度:1366*768 バックライト技術: WLED