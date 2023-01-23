『IROTEC（アイロテック）ワイドパラレルグリップバー/ケーブルアタッチメント パワーラック・ホームジム【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 15時 07分に出品され03月18日 15時 07分に終了予定です。即決価格は7,963円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他フィットネス、トレーニング用品
【商品名】
IROTEC（アイロテック）ワイドパラレルグリップバー/ケーブルアタッチメント パワーラック・ホームジム
【商品説明】
・サイズ：全長約６６．５ｃｍ
・重量：約４．２ｋｇ
・ケーブルマシンを使って大きく厚い背中を作る必須アイテムです！
・中央部分が回転し、様々な角度でトレーニングが可能。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7963円
918 入札履歴
終了
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