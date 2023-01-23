『IROTEC（アイロテック）ワイドパラレルグリップバー/ケーブルアタッチメント パワーラック・ホームジム【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 15時 07分に出品され03月18日 15時 07分に終了予定です。即決価格は7,963円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他フィットネス、トレーニング用品

【商品名】

IROTEC（アイロテック）ワイドパラレルグリップバー/ケーブルアタッチメント パワーラック・ホームジム



【商品説明】

・サイズ：全長約６６．５ｃｍ

・重量：約４．２ｋｇ

・ケーブルマシンを使って大きく厚い背中を作る必須アイテムです！

・中央部分が回転し、様々な角度でトレーニングが可能。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。