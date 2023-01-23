『テトラ (Tetra) 水槽 ラウンドグラスアクアリウム200LEDセット アクアリウム 水槽 曲げガラス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 11時 26分に出品され03月10日 11時 26分に終了予定です。即決価格は7,963円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

テトラ (Tetra) 水槽 ラウンドグラスアクアリウム200LEDセット アクアリウム 水槽 曲げガラス



【商品説明】

・LED付きおすすめセット。

・インテリア性の高い、高級感のある全面曲げガラスの水槽セット

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :23×23×27cm

・水草の育成に有効なLED

・簡単・便利な外掛け式フィルターと、明るいLEDライトがついたセット



【サイズ】

高さ : 24.40 cm

横幅 : 24.70 cm

奥行 : 26.40 cm

重量 : 3.63 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。