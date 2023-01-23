『ムスタッシュ トートバッグ VYE-4806 ネイビー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 17時 54分に出品され03月12日 17時 54分に終了予定です。即決価格は7,963円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ムスタッシュ トートバッグ VYE-4806 ネイビー
【商品説明】
・【サイズ・重量】横 上部43?(下部34?)×高さ28×マチ幅12? 重量 約725g
・【ハンドル高さ】約21?
・【ポケット数】外：2 内：2
・【収納可能サイズ】A4サイズ収納可能
・【素材】合皮×イタリアンヌメ牛革
・ストラップの種類: ショルダー
・メイン素材: 合成皮革，革製。
・留め具の種類: ファスナー
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 43.00 cm
奥行 : 47.00 cm
重量 : 700.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7963円
136 入札履歴
終了
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