『ユニバーサルオーバーオール リュック 30L A4 大容量 UVO-092 バックパック リュックサック 通学 通勤 ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 01時 07分に出品され03月10日 01時 07分に終了予定です。即決価格は7,963円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ユニバーサルオーバーオール リュック 30L A4 大容量 UVO-092 バックパック リュックサック 通学 通勤 ブラック
【商品説明】
・カラー：ブラック ダークベージュ
・サイズ：約W31×H46×D18cm 対応サイズ：A4 容量：約30L 重量：約685g 持ち手長さ：約17cm ショルダー長さ：約49～92cm(取り外し不可)
・メイン素材: ポリエステル
・仕様：ダブルファスナー式開閉 内側：フリーポケット×1 ベルクロ式PC収納ポケット×1 前面：ファスナーポケット×1 ダブルファスナーポケット×1 メッシュポケット×1 背面：ダブルファスナーポケット×1 側面：ボトルホルダー×1 ファスナーポケット×1
・付属：ベルト付きカラビナ
・留め具の種類: ファスナー， 面ファスナー
・素材：ポリエステル
・表地: 合繊
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 37.60 cm
奥行 : 47.60 cm
重量 : 700.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ムスタッシュ トートバッグ(タウン用) VHW5532 ネイビー
¥ 7962
カンサイ ヤマモト 3WAYビジネスバッグ 05-21 ブリーフケース ショルダーバッグ リュック バックパック クロ
¥ 7962
ビラボン バックパック COMBAT BLK
¥ 7962
リー wisdom ボディーバッグ PU/ポリエステル 軽量 大容量 多機能 320-4020-76 ガンメタ
¥ 7962
ムスタッシュ メンズ カジュアル A4 VUV-4608 ブラック
¥ 7962
Inateck 42L盗難防止設計大容量トラベルラップトップバックパック 防水/撥水生地 12.9インチiPad対応 17インチラップトップ
¥ 7962
ABIBA リュック ビジネスリュック メンズ 大容量 スクエアリュック 旅行用リュック バックパック 収納 防水 出張 PCリュック ブラ
¥ 7962
Little Light アウトドアリュックサック 登山リュック 大容量 バックパック キャンプ 男女兼用 バッグリュックサック バックパッ
¥ 7962
ABIBA ビジネスリュック メンズ リュックサック 旅行用 大容量 バックパック スクエア 出張 靴 シューズ収納 通学 通勤 黒 PCバ
¥ 7962
ピラルク リュック 父の日 ギフト 防水 インナー バッグ付き 25L ブラック 縦47-71cm×横33cm×マチ12cm（A4対応）
¥ 7962
ホールパーソン スクエアバックパック PVCコーティング 撥水ブラック
¥ 7962
マンディーヴァ クラッチバッグ セカンドバッグ メンズ 結婚式 本革 ハンドバッグ 大容量 トップレザー (ブラック02)
¥ 7962
CuleonKalen CK クラッチバック メンズ セカンドバッグ 本革 手持ちバック 大きめ 紳士鞄 着脱ベルト付き パーティー メンズ
¥ 7962
ミニショルダーポーチ ミニショルダーバッグ スマホポーチ ポシェット サコッシュ メンズ 斜めがけ 斜め掛け 本革 レザー 縦型 ベルト付き
¥ 7962
Ｗｈａｔｎａ アンティーク風合い鞣し 牛 革 ミニショルダーバッグ メンズ 2way 斜め掛け ミニボディバッグ ミニ胸バッグ 小型ポシェッ
¥ 7962
平野鞄 スクールバッグ スクバ 通学バッグ 学校 ナイロン 大容量 黒 女子 男子 ブラック 紺 ネイビー 横幅45cm ＋オリジナル高級ム
¥ 7962
ビアンキ ミニショルダーバッグ NBTC-46 撥水 ブラック
¥ 7962
エアウォークAIRWALK リュック デイパック 黒 多機能 軽量 大容量 33L A1510010 (クロ)
¥ 7962
落札価格7963円
162 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！