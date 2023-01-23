『ユニバーサルオーバーオール リュック 30L A4 大容量 UVO-092 バックパック リュックサック 通学 通勤 ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 01時 07分に出品され03月10日 01時 07分に終了予定です。即決価格は7,963円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ユニバーサルオーバーオール リュック 30L A4 大容量 UVO-092 バックパック リュックサック 通学 通勤 ブラック



【商品説明】

・カラー：ブラック ダークベージュ

・サイズ：約W31×H46×D18cm 対応サイズ：A4 容量：約30L 重量：約685g 持ち手長さ：約17cm ショルダー長さ：約49～92cm(取り外し不可)

・メイン素材: ポリエステル

・仕様：ダブルファスナー式開閉 内側：フリーポケット×1 ベルクロ式PC収納ポケット×1 前面：ファスナーポケット×1 ダブルファスナーポケット×1 メッシュポケット×1 背面：ダブルファスナーポケット×1 側面：ボトルホルダー×1 ファスナーポケット×1

・付属：ベルト付きカラビナ

・留め具の種類: ファスナー， 面ファスナー

・素材：ポリエステル

・表地: 合繊



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 37.60 cm

奥行 : 47.60 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ユニバーサルオーバーオール

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