『家田紙工 水うちわ 蛍 美濃 手漉き和紙【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 20時 43分に出品され03月12日 20時 43分に終了予定です。即決価格は7,963円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
家田紙工 水うちわ 蛍 美濃 手漉き和紙
【商品説明】
・サイズ：約34.5×17.0Hcm
・化粧箱入
・材質：雁皮紙、竹、天然ニス
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7963円
60 入札履歴
終了
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