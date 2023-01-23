『家田紙工 水うちわ 蛍 美濃 手漉き和紙【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 20時 43分に出品され03月12日 20時 43分に終了予定です。即決価格は7,963円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

家田紙工 水うちわ 蛍 美濃 手漉き和紙



【商品説明】

・サイズ：約34.5×17.0Hcm

・化粧箱入

・材質：雁皮紙、竹、天然ニス



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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