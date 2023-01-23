『MIL-TEC バックパック用インサート レーザーカット MOLLE 面ファスナー 大 OD【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 19時 35分に出品され04月10日 19時 35分に終了予定です。即決価格は7,963円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MIL-TEC バックパック用インサート レーザーカット MOLLE 面ファスナー 大 OD
【商品説明】
・MOLLE、レーザーカットシステム及び面ファスナーで様々なポーチ類や機器を装着出来ます。
・サイズ：大 48 x 30.5cm
・バックパック/バッグの収容作業性及び安定性を高める非常に便利で実用的なインサートです。
・付属のキャリーハンドルでバックパック/バッグを素早く掴めます。
・着脱式持ち運び用キャリーハンドルは自由な向きに装着出来ます。
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 48.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7963円
344 入札履歴
終了
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