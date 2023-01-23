MIL-TEC バックパック用インサート レーザーカット MOLLE 面ファスナー 大 OD【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

MIL-TEC バックパック用インサート レーザーカット MOLLE 面ファスナー 大 OD



【商品説明】

・MOLLE、レーザーカットシステム及び面ファスナーで様々なポーチ類や機器を装着出来ます。

・サイズ：大 48 x 30.5cm

・バックパック/バッグの収容作業性及び安定性を高める非常に便利で実用的なインサートです。

・付属のキャリーハンドルでバックパック/バッグを素早く掴めます。

・着脱式持ち運び用キャリーハンドルは自由な向きに装着出来ます。



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 48.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。